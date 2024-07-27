В Молдавии увидели победу ЛГБТ* и сатанизма после адской "Тайной вечери" на Олимпиаде
Додон назвал Европу "извращённой и антихристианской" после открытия Олимпиады
Открытие Олимпиады в Париже. Обложка © Х / Chesschick01
Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил о полнейшей деградации Запада после того, как трансвеститы представили пародию на "Тайную вечерю" на открытии Олимпиады в Париже. Он подчеркнул, что Европа стала извращённой и антихристианской.
"Мы знали, что ситуация деградирует, но не представляли, что настолько. Всё больше людей прозревают и видят, как Европу завоёвывает ЛГБТ*-шная и сатанистская пропаганда. Нам такая извращённая и антихристианская Европа не нужна", — написал политик в соцсети.
По словам Додона, лучше оставаться вне европейских ценностей, придерживаясь традиционной морали, чем быть частью ЕС, который заставит поощрять пропаганду ЛГБТ* даже в школах, а также "навяжет вступление в НАТО, скупит наши земли и наследие нашей страны".
Напомним, в Париже состоялась церемония открытия Олимпийских игр. На ней трансвеститы и представители ЛГБТ* представили сцену последней трапезы Христа и его учеников. Апогеем стал вынос огромного блюда, внутри которого был голый мужчина, выкрашенный в голубой цвет.
* Организация признана экстремистской и запрещена в России.