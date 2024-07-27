В Молдавии увидели победу ЛГБТ* и сатанизма после адской "Тайной вечери" на Олимпиаде Додон назвал Европу "извращённой и антихристианской" после открытия Олимпиады 27 июля, 09:43 Открытие Олимпиады в Париже. Обложка © Х / Chesschick01

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил о полнейшей деградации Запада после того, как трансвеститы представили пародию на "Тайную вечерю" на открытии Олимпиады в Париже. Он подчеркнул, что Европа стала извращённой и антихристианской.

"Мы знали, что ситуация деградирует, но не представляли, что настолько. Всё больше людей прозревают и видят, как Европу завоёвывает ЛГБТ*-шная и сатанистская пропаганда. Нам такая извращённая и антихристианская Европа не нужна", — написал политик в соцсети.

По словам Додона, лучше оставаться вне европейских ценностей, придерживаясь традиционной морали, чем быть частью ЕС, который заставит поощрять пропаганду ЛГБТ* даже в школах, а также "навяжет вступление в НАТО, скупит наши земли и наследие нашей страны".

* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

Авторы Татьяна Миссуми