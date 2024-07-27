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27 июля, 20:04

"Какая убогость": Вице-премьер Италии раскритиковал парижскую церемонию открытия Игр

Вице-премьер Италии Сальвини назвал оскорбляющим открытие Олимпиады в Париже

Вице-премьер и министр инфраструктуры Италии Маттео Сальвини заявил, что церемония открытия Олимпиады в Париже была убогой. Соответствующий пост он оставил на странице в соцсети X.

"Открытие Олимпиады, оскорбляющее миллиарды христиан в мире, было действительно плохим началом, дорогие французы. Какая убогость", — подчеркнул он.

В свою очередь, евродепутат от правящей партии "Братья Италии" Никола Прокаччини сравнил прошедшую церемонию с гей-парадом. А по мнению сенатора Лучо Малана, открытие "заставляет стыдиться" не только Францию, но и Европу.

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Напомним, XXXIII Олимпийские летние игры в Париже стартовали 26 июля и практически сразу же омрачились несколькими крупными скандалами. Больше всего негодование у зрителей вызвала церемония открытия ОИ, которую уже назвали худшей в истории из-за обилия полуголых трансвеститов и ЛГБТ*-пародии на "Тайную вечерю". Но нашлись и довольные зрелищем. К примеру, тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову восхитило открытие Олимпиады с голым "смурфиком" и трансвеститами.

* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Hethers

Никита Осипов
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