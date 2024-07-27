"Какая убогость": Вице-премьер Италии раскритиковал парижскую церемонию открытия Игр

Вице-премьер и министр инфраструктуры Италии Маттео Сальвини заявил, что церемония открытия Олимпиады в Париже была убогой. Соответствующий пост он оставил на странице в соцсети X.

"Открытие Олимпиады, оскорбляющее миллиарды христиан в мире, было действительно плохим началом, дорогие французы. Какая убогость", — подчеркнул он.

В свою очередь, евродепутат от правящей партии "Братья Италии" Никола Прокаччини сравнил прошедшую церемонию с гей-парадом. А по мнению сенатора Лучо Малана, открытие "заставляет стыдиться" не только Францию, но и Европу.