Мэр Парижа до сих пор не может прийти в себя после церемонии открытия Олимпиады

Мэр Парижа Анн Идальго осталась довольна церемонией открытия Олимпийских игр — 2024. Он заявила, что от эмоций до сих пор не может прийти в себя.

"Трудно до сих пор прийти в себя. Гений заключался в том, чтобы придать сил, юмора и эмоций и привлечь всех на борт. Не только парижан, но и весь мир. Эта церемония сказала о нас всё", — цитирует Идальго France Bleu.