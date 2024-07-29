Мэр Парижа до сих пор не может прийти в себя после церемонии открытия Олимпиады
Мэр Парижа Анн Идальго осталась довольна церемонией открытия Олимпиады
Мэр Парижа Анн Идальго во время купания в Сене в преддверии Олимпийских игр. Обложка © ТАСС/IMAGO/PanoramiC
Мэр Парижа Анн Идальго осталась довольна церемонией открытия Олимпийских игр — 2024. Он заявила, что от эмоций до сих пор не может прийти в себя.
"Трудно до сих пор прийти в себя. Гений заключался в том, чтобы придать сил, юмора и эмоций и привлечь всех на борт. Не только парижан, но и весь мир. Эта церемония сказала о нас всё", — цитирует Идальго France Bleu.
Напомним, 26 июля в Париже состоялась церемония открытия Олимпийских игр. Многие зрители были шокированы пошлостью представления: так, была разыграна сцена последней трапезы Христа и его учеников, роли в которой достались трансвеститам и представителям ЛГБТ*. Ключом сцены стал вынос огромного блюда с голым голубым мужчиной. Недовольны шабашем оказались даже сами французы, многие из которых попросились жить в Россию. После резонанса организаторы Олимпиады извинились, но не от всей души.
* Организация признана экстремистской и запрещена в России.