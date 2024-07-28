"Про Олимпиаду в Париже даже не хочу ничего говорить — жалкое зрелище. Вспомните Олимпиаду в Сочи или Чемпионат мира по футболу, с блеском проведённые в нашей стране" , — сказал политик на просьбу ТАСС оценить церемонию открытия ОИ-2024.

Также он отметил, что такое важное спортивное событие оказалось зрелищем, которое не идёт в сравнение с мероприятиями, до этого организованными Россией. Например, РФ проводила Игры в Сочи в 2014 году, а также чемпионат мира по футболу в 2018 году.