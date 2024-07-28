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28 июля, 11:21

Медведев дал оценку жалкому открытию Олимпиады с голым "смурфиком" и трансвеститами

Медведев назвал церемонию открытия Игр в Париже "жалким зрелищем"

Заместитель Председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался насчёт церемонии открытия Олимпиады в Париже. Он назвал данное событие "жалким зрелищем".

"Про Олимпиаду в Париже даже не хочу ничего говорить — жалкое зрелище. Вспомните Олимпиаду в Сочи или Чемпионат мира по футболу, с блеском проведённые в нашей стране", — сказал политик на просьбу ТАСС оценить церемонию открытия ОИ-2024.

С аккаунта Олимпиады исчезло видео церемонии открытия с голым "смурфиком" и трансвеститами
С аккаунта Олимпиады исчезло видео церемонии открытия с голым "смурфиком" и трансвеститами

Также он отметил, что такое важное спортивное событие оказалось зрелищем, которое не идёт в сравнение с мероприятиями, до этого организованными Россией. Например, РФ проводила Игры в Сочи в 2014 году, а также чемпионат мира по футболу в 2018 году.

В этот раз церемонию открытия XXXIII Олимпийских летних игр в Париже окрестили худшей в истории из-за обилия полуголых трансвеститов и ЛГБТ*-пародии на "Тайную вечерю". Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал отвратительными некоторые эпизоды мероприятия. К критике присоединилась и экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. После хейта со стороны всех стран с аккаунта Олимпиады исчезло видео церемонии открытия с голым "смурфиком" и трансвеститами.

* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

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Life.ru

Наталья Афонина
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