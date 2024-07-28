Медведев дал оценку жалкому открытию Олимпиады с голым "смурфиком" и трансвеститами
Медведев назвал церемонию открытия Игр в Париже "жалким зрелищем"
Заместитель Председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался насчёт церемонии открытия Олимпиады в Париже. Он назвал данное событие "жалким зрелищем".
"Про Олимпиаду в Париже даже не хочу ничего говорить — жалкое зрелище. Вспомните Олимпиаду в Сочи или Чемпионат мира по футболу, с блеском проведённые в нашей стране", — сказал политик на просьбу ТАСС оценить церемонию открытия ОИ-2024.
Также он отметил, что такое важное спортивное событие оказалось зрелищем, которое не идёт в сравнение с мероприятиями, до этого организованными Россией. Например, РФ проводила Игры в Сочи в 2014 году, а также чемпионат мира по футболу в 2018 году.
В этот раз церемонию открытия XXXIII Олимпийских летних игр в Париже окрестили худшей в истории из-за обилия полуголых трансвеститов и ЛГБТ*-пародии на "Тайную вечерю". Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал отвратительными некоторые эпизоды мероприятия. К критике присоединилась и экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. После хейта со стороны всех стран с аккаунта Олимпиады исчезло видео церемонии открытия с голым "смурфиком" и трансвеститами.
* Организация признана экстремистской и запрещена в России.
Life.ru