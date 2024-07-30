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30 июля, 14:04

"Прошу прощения": Голый "смурфик" с открытия Олимпиады назвался христианином и принёс извинения

"Дионис" с открытия Олимпиады в Париже заявил, что не хотел никого обидеть

Филипп Катерин в образе Диониса на открытии Олимпиады в Париже и без. Обложка © X / The Olympic Games / Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / philippekaterine

Филипп Катерин в образе Диониса на открытии Олимпиады в Париже и без. Обложка © X / The Olympic Games / Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / philippekaterine

Актёр Филипп Катерин, исполнивший скандальную роль греческого бога Диониса на открытии Олимпиады в Париже, принёс извинения всем недовольным. В беседе с CNN он заявил, что сам был воспитан как христианин и призывает к свойственному вере прощению. Хотя ту самую сцену артист назвал "очень невинной".

"Мне очень жаль, если это кого-то шокировало. Это было не совсем то, что я хотел сказать. Я был воспитан в христианской религии, и самое прекрасное в ней — это прощение. Поэтому я прошу прощения, если обидел вас", — сказал Катерин.

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Напомним, 26 июля в Париже прошла церемония открытия Олимпийских игр. Праздник, однако, был испорчен настоящим антихристианским ЛГБТ*-шабашем, устроенным организаторами в самом центре французской столицы: например, на сцене разыграли Тайную вечерю с явно "нетрадиционными" актёрами и трансвеститами, а кульминацией стал вынос огромного блюда с голым голубым мужчиной, которого и сыграл Филипп Катерин. В мире поднялся такой шум, что даже в России призвали привлечь авторов к ответственности.

* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

Матвей Константинов
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