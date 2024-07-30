"Прошу прощения": Голый "смурфик" с открытия Олимпиады назвался христианином и принёс извинения

Актёр Филипп Катерин, исполнивший скандальную роль греческого бога Диониса на открытии Олимпиады в Париже, принёс извинения всем недовольным. В беседе с CNN он заявил , что сам был воспитан как христианин и призывает к свойственному вере прощению. Хотя ту самую сцену артист назвал "очень невинной".

"Мне очень жаль, если это кого-то шокировало. Это было не совсем то, что я хотел сказать. Я был воспитан в христианской религии, и самое прекрасное в ней — это прощение. Поэтому я прошу прощения, если обидел вас", — сказал Катерин.