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30 июля, 07:24

"Позор": Трамп отреагировал на скандальную церемонию открытия Олимпиады в Париже

Трамп назвал ужасной аллюзию на Тайную вечерю на открытии Олимпиады в Париже

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп отреагировал на скандальную церемонию открытия Олимпиады в Париже, в том числе на сцену с аллюзией на Тайную вечерю. Политик признался, что является "человеком широких взглядов", но не стал принимать задумку авторов.

"То, что они сделали, было позором… Это было ужасно", — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

По словам Трампа, если бы он, будучи президентом, принимал Игры в США, то убедился бы, что чувства христиан не будут задеты.

Глава Греческой церкви счёл презренной церемонию открытия Олимпиады в Париже
Глава Греческой церкви счёл презренной церемонию открытия Олимпиады в Париже

Напомним, 26 июля в Париже прошла официальная церемония открытия летних Олимпийских игр. Однако праздник, как и всё предшествующее во французских Играх, омрачился громким скандалом: сцены изобиловали антихристианскими и ЛГБТ*-мотивами. Так, на сцене разыграли Тайную вечерю, в которой приняли участие явно "нетрадиционные" актёры, а кульминацией стал вынос огромного блюда с голым голубым мужчиной. На фоне недовольства, разразившегося в мире, российские общественники призвали председателя Следкома Александра Бастрыкина привлечь авторов церемонии к ответственности.

* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

Матвей Константинов
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