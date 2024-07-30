"Позор": Трамп отреагировал на скандальную церемонию открытия Олимпиады в Париже
Трамп назвал ужасной аллюзию на Тайную вечерю на открытии Олимпиады в Париже
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп отреагировал на скандальную церемонию открытия Олимпиады в Париже, в том числе на сцену с аллюзией на Тайную вечерю. Политик признался, что является "человеком широких взглядов", но не стал принимать задумку авторов.
"То, что они сделали, было позором… Это было ужасно", — сказал он в интервью телеканалу Fox News.
По словам Трампа, если бы он, будучи президентом, принимал Игры в США, то убедился бы, что чувства христиан не будут задеты.
Напомним, 26 июля в Париже прошла официальная церемония открытия летних Олимпийских игр. Однако праздник, как и всё предшествующее во французских Играх, омрачился громким скандалом: сцены изобиловали антихристианскими и ЛГБТ*-мотивами. Так, на сцене разыграли Тайную вечерю, в которой приняли участие явно "нетрадиционные" актёры, а кульминацией стал вынос огромного блюда с голым голубым мужчиной. На фоне недовольства, разразившегося в мире, российские общественники призвали председателя Следкома Александра Бастрыкина привлечь авторов церемонии к ответственности.
* Организация признана экстремистской и запрещена в России.