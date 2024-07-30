"Позор": Трамп отреагировал на скандальную церемонию открытия Олимпиады в Париже

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп отреагировал на скандальную церемонию открытия Олимпиады в Париже, в том числе на сцену с аллюзией на Тайную вечерю. Политик признался, что является "человеком широких взглядов", но не стал принимать задумку авторов.

"То, что они сделали, было позором… Это было ужасно", — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

По словам Трампа, если бы он, будучи президентом, принимал Игры в США, то убедился бы, что чувства христиан не будут задеты.