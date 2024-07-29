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29 июля, 17:41

Глава Греческой церкви счёл презренной церемонию открытия Олимпиады в Париже

Глава ЭПЦ: Церемония открытия Олимпийских игр в Париже достойна презрения

Церемония открытия Олимпийских игр во Франции достойна презрения. С таким заявлением выступил глава Элладской православной церкви, архиепископ Афинский и всей Греции Иероним.

"Всё это достойно абсолютного презрения", сказал архиепископ, комментируя открытие ОИ в Париже. Его слова передаёт архиепископия.

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Напомним, 26 июля в Париже прошла церемония открытия Олимпийских игр. Общественность шокировало появление на сцене ЛГБТ*-персон, которые разыграли сценку последней трапезы Христа. Кульминацией сцены стал вынос огромного блюда с голым голубым мужчиной. Во Франции таким шоу тоже не впечатлились. Активисты движения "Сорок сороков" обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с призывом привлечь к уголовной ответственности организаторов Олимпиады за такие выходки.

* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

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Александра Мышляева
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