Глава Греческой церкви счёл презренной церемонию открытия Олимпиады в Париже
Глава ЭПЦ: Церемония открытия Олимпийских игр в Париже достойна презрения
Церемония открытия Олимпийских игр во Франции достойна презрения. С таким заявлением выступил глава Элладской православной церкви, архиепископ Афинский и всей Греции Иероним.
"Всё это достойно абсолютного презрения", — сказал архиепископ, комментируя открытие ОИ в Париже. Его слова передаёт архиепископия.
Напомним, 26 июля в Париже прошла церемония открытия Олимпийских игр. Общественность шокировало появление на сцене ЛГБТ*-персон, которые разыграли сценку последней трапезы Христа. Кульминацией сцены стал вынос огромного блюда с голым голубым мужчиной. Во Франции таким шоу тоже не впечатлились. Активисты движения "Сорок сороков" обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с призывом привлечь к уголовной ответственности организаторов Олимпиады за такие выходки.
* Организация признана экстремистской и запрещена в России.
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