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29 июля, 22:29

Российская пловчиха превзошла результат олимпийцев и стала миллионером

Пловчиха Чикунова превзошла результат олимпийской чемпионки и получит 2 млн руб.

Евгения Чикунова. Обложка © Telegram / Всероссийская федерация плавания

Евгения Чикунова. Обложка © Telegram / Всероссийская федерация плавания

Российская пловчиха Евгения Чикунова превзошла результат победительницы ОИ-2024 в Париже Татьяны Смит на дистанции 100 метров брассом, выступив на финале Кубка России. Теперь Всероссийская федерация плавания выплатит спортсменке обещанные два миллиона рублей.

Представительница ЮАР показала на Олимпиаде результат 1 минута 5,28 секунды. Россиянка же преодолела стометровку за 1 минуту 5,26 секунды, опередив потенциальную соперницу буквально на несколько мгновений. Также на Кубке России отличился Мирон Лифинцев, установивший новый мировой рекорд среди юношей в преодолении 100 метров на спине. Спортсмен осилил дистанцию за 52,06 секунды.

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На Олимпийских играх в Париже Россию под нейтральным флагом представлял единственный пловец — Евгений Сомов. Атлет вышел в полуфинальную стадию состязаний, но уступил в борьбе за путёвку в финал.

Илья Пушкарев
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