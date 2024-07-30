Российская пловчиха превзошла результат олимпийцев и стала миллионером

Российская пловчиха Евгения Чикунова превзошла результат победительницы ОИ-2024 в Париже Татьяны Смит на дистанции 100 метров брассом, выступив на финале Кубка России. Теперь Всероссийская федерация плавания выплатит спортсменке обещанные два миллиона рублей.

Представительница ЮАР показала на Олимпиаде результат 1 минута 5,28 секунды. Россиянка же преодолела стометровку за 1 минуту 5,26 секунды, опередив потенциальную соперницу буквально на несколько мгновений. Также на Кубке России отличился Мирон Лифинцев, установивший новый мировой рекорд среди юношей в преодолении 100 метров на спине. Спортсмен осилил дистанцию за 52,06 секунды.