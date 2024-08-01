"Пеньки горелые": Губерниев вступился за Медведева после вылета с Олимпиады

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поддержал российского теннисиста Даниила Медведева после того, как он проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму на Олимпиаде в Париже. Журналист поблагодарил спортсмена за борьбу и эмоции.

"Медведев проиграл, это спорт, это Олимпиада! В любом случае, Даня, спасибо за борьбу и эмоции! Медведев был и останется лицом российского спорта! Нашим блестящим спортсменом! Кто этого не понимает — тот пенёк горелый", — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, что 28-летний Медведев в настоящее время занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и является первой ракеткой России. Два года назад он на протяжении 16 недель лидировал в рейтинге.