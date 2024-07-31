Даниил Медведев вылетел с Олимпиады-2024, проиграв канадцу Оже-Альяссиму

Российский теннисист, пятая ракетка мира Даниил Медведев вылетел с Олимпийских игр в Париже. В третьем круге он проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму (19-й в рейтинге Ассоциации теннистов-профессионалов) со счётом — 3:6, 6:7 (5:7 на тай-брейке).

Встреча длилась 2 часа 14 минут. Российский теннисист выполнил пять подач навылет, допустил две двойные ошибки и не имел по ходу матча ни одного брейк-пойнта. В то же время у его соперника насчитывается девять эйсов, также две ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных (25%).

Напомним, что 28-летний Медведев в настоящее время занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и является первой ракеткой России. Два года назад он на протяжении 16 недель лидировал в рейтинге. 23-летний Феликс Оже-Альяссим — победитель шести турниров ATP (из них пять в одиночном разряде), а также бывшая вторая ракетка мира среди юношей.

Также Игры покидает ещё один россиянин Роман Сафиуллин (66-й в рейтинге ATP). Он проиграл третьей ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 4:6, 2:6.