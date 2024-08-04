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Сербский теннисист Новак Джокович впервые выиграл золото Олимпиады

4 августа, 15:26
Новак Джокович. Обложка © ТАСС / АР

Новак Джокович. Обложка © ТАСС / АР

Сербский теннисист Новак Джокович впервые за всю свою карьеру завоевал золотую медаль Олимпиады, выступив в одиночном разряде в Париже. В финале спортсмен вышел на корт против испанца Карлоса Алькараса и одолел его со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

Встреча продолжалась чуть более трёх часов, Джокович не дал шанса 21-летнему сопернику даже попытаться бороться в финальной схватке. Серб с первых минут матча уверенно взял инициативу. 37-летний Джокович стал самым возрастным теннисным чемпионом, который когда либо выигрывал олимпийское золото.

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Ранее первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь (седьмая в рейтинге Женской теннисной ассоциации) в полуфинале олимпийского турнира в Париже. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:5 в пользу Циньвэнь.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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