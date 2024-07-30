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30 июля, 11:47

61-летняя участница Олимпиады выиграла матч и побила возрастной рекорд

Ни Сялянь. Обложка © ТАСС / Наталия Федосенко

Ни Сялянь. Обложка © ТАСС / Наталия Федосенко

Представительница Люксембурга Ни Сялянь выиграла матч по настольному теннису на Олимпийских играх в Париже и побила возрастной рекорд, став старейшей победительницей в данном виде спорта. В июне спортсменке исполнился 61 год, она одолела 31-летнюю турчанку Сибель Алтынкая. Игра закончилась со счётом 4:2.

Уроженка Шанхая уже в шестой раз принимает участие в Играх. В 1983 году она взяла две золотые медали чемпионата мира, а в 1998 и 2002 годах — три "чемпиона" Европы.

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Ранее сербский теннисист, вторая ракетка мира Новак Джокович победил испанца в матче АТР, выйдя в третий круг Олимпиады в Париже в одиночном разряде. Игра закончилась со счётом 6:1, 6:4.

Матвей Константинов
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