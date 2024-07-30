61-летняя участница Олимпиады выиграла матч и побила возрастной рекорд
Ни Сялянь. Обложка © ТАСС / Наталия Федосенко
Представительница Люксембурга Ни Сялянь выиграла матч по настольному теннису на Олимпийских играх в Париже и побила возрастной рекорд, став старейшей победительницей в данном виде спорта. В июне спортсменке исполнился 61 год, она одолела 31-летнюю турчанку Сибель Алтынкая. Игра закончилась со счётом 4:2.
Уроженка Шанхая уже в шестой раз принимает участие в Играх. В 1983 году она взяла две золотые медали чемпионата мира, а в 1998 и 2002 годах — три "чемпиона" Европы.
Ранее сербский теннисист, вторая ракетка мира Новак Джокович победил испанца в матче АТР, выйдя в третий круг Олимпиады в Париже в одиночном разряде. Игра закончилась со счётом 6:1, 6:4.