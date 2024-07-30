Соревнования по триатлону на Олимпиаде перенесли из-за грязной воды в Сене

Соревнования мужских команд по триатлону на Олимпиаде в Париже перенесли из-за низкого качества воды в Сене. Об этом сообщили в пресс-службе Международного союза триатлона (World Triathlon).

"Учитывая последние данные о погоде, было решено запланировать мужской триатлон на 31 июля в 10:45. Женский триатлон должен состояться в тот же день в 8:00. Перед обоими заплывами пройдёт тестирование воды на соответствие установленным World Triathlon пороговым значениям для плавания. Первоначальный резервный день 2 августа также остаётся в силе", — указано в сообщении.

В организации отметили, что приняли такое решение, чтобы сохранить здоровье триатлонистов. Анализы, взятые из Сены, показали низкий уровень качества воды, который не обеспечивал достаточных гарантий для проведения турнира. Несмотря на улучшение уровня качества воды в последние часы, показатели в некоторых точках маршрута до сих пор выше безопасных пределов.