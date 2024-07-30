Соревнования по триатлону на Олимпиаде перенесли из-за грязной воды в Сене
Корабли на реке Сена в Париже. Обложка © ТАСС / Егор Алеев
Соревнования мужских команд по триатлону на Олимпиаде в Париже перенесли из-за низкого качества воды в Сене. Об этом сообщили в пресс-службе Международного союза триатлона (World Triathlon).
"Учитывая последние данные о погоде, было решено запланировать мужской триатлон на 31 июля в 10:45. Женский триатлон должен состояться в тот же день в 8:00. Перед обоими заплывами пройдёт тестирование воды на соответствие установленным World Triathlon пороговым значениям для плавания. Первоначальный резервный день 2 августа также остаётся в силе", — указано в сообщении.
В организации отметили, что приняли такое решение, чтобы сохранить здоровье триатлонистов. Анализы, взятые из Сены, показали низкий уровень качества воды, который не обеспечивал достаточных гарантий для проведения турнира. Несмотря на улучшение уровня качества воды в последние часы, показатели в некоторых точках маршрута до сих пор выше безопасных пределов.
Мужской триатлон был запланирован на 09:00 (по московскому времени) 30 июля. Теперь турнир должен пройти 31 июля в 11:45 (по московскому времени). А соревнования по триатлону среди женщин перенесены с 30 июля на 09:00 (по московскому времени) утра 31 июля.
Ранее Life.ru сообщал, что в Париже отменили тренировочный заплыв триатлонистов на Олимпиаде из-за грязной воды в Сене, качество которой якобы испортилось после прошедших на днях дождей. До этого, по словам французских властей, проблем с водой не было. Мэр Парижа Анн Идальго даже погрузилась в воду, чтобы показать, что нет никакой угрозы здоровью спортсменов, однако президент страны Эмманюэль Макрон плавать там не стал. К слову, меньше недели назад в водоёме нашли труп.