Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 июля, 15:25

Во Франции возмутились сливом €1,4 млрд в вонючую Сену

Филиппо: Франция потратила впустую почти 1,4 миллиарда евро на очистку Сены

Река Сена. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saiko3p

Река Сена. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saiko3p

Франция впустую потратила почти 1,4 миллиарда евро на очистку Сены, которая так и осталась грязной и вонючей. Так прокомментировал отмену проведения соревнований по триатлону в реке лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"А на "очистку Сены" мы потратили 1,4 миллиарда!" — возмутился Филиппо в соцсети Х.

Он в шутку отметил, что министру спорта Франции Амели Удеа‑Кастера придётся ещё раз искупаться в реке, если уж из бюджета выделили такие огромные деньги.

"Обещание выполнено!": Министр спорта Франции искупалась в Сене вместо Макрона
"Обещание выполнено!": Министр спорта Франции искупалась в Сене вместо Макрона

Напомним, в Париже отменили тренировочный заплыв триатлонистов на Олимпиаде из-за грязной воды в Сене, качество которой якобы испортилось после прошедших на днях дождей. До этого, по словам властей, проблем с водой не было. Мэр Парижа Анн Идальго даже погрузилась в воду, чтобы показать, что нет никакой угрозы здоровью спортсменов, однако президент Франции Эмманюэль Макрон плавать там не стал. Меньше недели назад в водоёме обнаружили труп.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Олимпийские игры в Париже
  • Франция
  • Происшествия
  • Политика
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров