Во Франции возмутились сливом €1,4 млрд в вонючую Сену
Филиппо: Франция потратила впустую почти 1,4 миллиарда евро на очистку Сены
Река Сена. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saiko3p
Франция впустую потратила почти 1,4 миллиарда евро на очистку Сены, которая так и осталась грязной и вонючей. Так прокомментировал отмену проведения соревнований по триатлону в реке лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"А на "очистку Сены" мы потратили 1,4 миллиарда!" — возмутился Филиппо в соцсети Х.
Он в шутку отметил, что министру спорта Франции Амели Удеа‑Кастера придётся ещё раз искупаться в реке, если уж из бюджета выделили такие огромные деньги.
Напомним, в Париже отменили тренировочный заплыв триатлонистов на Олимпиаде из-за грязной воды в Сене, качество которой якобы испортилось после прошедших на днях дождей. До этого, по словам властей, проблем с водой не было. Мэр Парижа Анн Идальго даже погрузилась в воду, чтобы показать, что нет никакой угрозы здоровью спортсменов, однако президент Франции Эмманюэль Макрон плавать там не стал. Меньше недели назад в водоёме обнаружили труп.