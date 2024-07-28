Во Франции возмутились сливом €1,4 млрд в вонючую Сену

Франция впустую потратила почти 1,4 миллиарда евро на очистку Сены, которая так и осталась грязной и вонючей. Так прокомментировал отмену проведения соревнований по триатлону в реке лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"А на "очистку Сены" мы потратили 1,4 миллиарда!" — возмутился Филиппо в соцсети Х.