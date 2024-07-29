Джокович обыграл Надаля и вышел в третий круг Олимпиады
Новак Джокович. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / djokernole
Новак Джокович, будучи второй ракеткой мира, победил испанского теннисиста Рафаэля Надаля в юбилейном 60-м матче АТР. Тем самым спортсмен смог выйти в третий круг ОИ-2024 в одиночном разряде.
Во втором круге турнира теннисист смог обыграть Надаля со счётом 6:1, 6:4. Матч шёл 1 час 45 минут. Встреча спортсменов в АТР стала уже 60-й. Счёт личных матчей соперников показал 31:29 в пользу серба.
Теперь сербский спортсмен сыграет в 1/8 финала. Следующим соперником Джоковича станет победитель пары немца Доминика Кёпфера и итальянца Маттео Арнальди.
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