Прыгунья в высоту из Украины Магучих завоевала золото на Олимпиаде в Париже
Ярослава Магучих. Обложка © mms.gov.ua
Прыгунья из Украины Ярослава Магучих взяла золотую медаль на Олимпиаде в Париже, преодолев высоту в два метра, но не сумев побить олимпийский рекорд россиянки Елены Слесаренко (2,06 в Афинах-2004).
Австралийка Никола Олислагерс тоже преодолела эту высоту, однако потратила на это больше попыток. На третьем месте оказалась украинка Ирина Геращенко вместе с австралийкой Элинор Паттерсон. Они прыгнули на 1,95 м.
Также Магучих является мировой рекордсменкой. На этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже 7 июля 2024 года она взяла высоту 2,10 м.
Ранее российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер принесли стране первые серебряные медали на Олимпиаде в Париже. Для каждой из них это были первые Игры в спортивной карьере, а 17-летняя Андреева стала ещё самой молодой медалисткой ОИ в соревнованиях по теннису с 1992 года.