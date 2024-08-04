Прыгунья в высоту из Украины Магучих завоевала золото на Олимпиаде в Париже

Прыгунья из Украины Ярослава Магучих взяла золотую медаль на Олимпиаде в Париже, преодолев высоту в два метра, но не сумев побить олимпийский рекорд россиянки Елены Слесаренко (2,06 в Афинах-2004).

Австралийка Никола Олислагерс тоже преодолела эту высоту, однако потратила на это больше попыток. На третьем месте оказалась украинка Ирина Геращенко вместе с австралийкой Элинор Паттерсон. Они прыгнули на 1,95 м.