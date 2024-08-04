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4 августа, 20:41

Прыгунья в высоту из Украины Магучих завоевала золото на Олимпиаде в Париже

Ярослава Магучих. Обложка © mms.gov.ua

Ярослава Магучих. Обложка © mms.gov.ua

Прыгунья из Украины Ярослава Магучих взяла золотую медаль на Олимпиаде в Париже, преодолев высоту в два метра, но не сумев побить олимпийский рекорд россиянки Елены Слесаренко (2,06 в Афинах-2004).

Австралийка Никола Олислагерс тоже преодолела эту высоту, однако потратила на это больше попыток. На третьем месте оказалась украинка Ирина Геращенко вместе с австралийкой Элинор Паттерсон. Они прыгнули на 1,95 м.

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Также Магучих является мировой рекордсменкой. На этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже 7 июля 2024 года она взяла высоту 2,10 м.

Ранее российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер принесли стране первые серебряные медали на Олимпиаде в Париже. Для каждой из них это были первые Игры в спортивной карьере, а 17-летняя Андреева стала ещё самой молодой медалисткой ОИ в соревнованиях по теннису с 1992 года.

Анатолий Симоненко
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