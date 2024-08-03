Пловчиха Ледеки повторила рекорд Латыниной по числу золотых медалей на ОИ

Американская пловчиха Кэти Ледеки на Олимпиаде в Париже взяла девятую в карьере золотую медаль, сравнявшись с рекордом советской гимнастки Ларисы Латыниной, зафиксированным среди женщин по этому показателю.

На этот раз 26-летняя спортсменка выиграла заплыв на 800 метров вольным стилем. Она справилась за 8 минут 11,04 секунды. Следом за ней к финишу пришла австралийка Ариарне Титмус (8.12,29). На третьем месте оказалась также спортсменка из США Пейдж Мэдден (8.13,00).

Ранее на Олимпиаде в Париже Ледеки взяла золото в заплыве на 1500 метров вольным стилем. До этого она брала золото на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году, четыре золота на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро и два золота на Олимпиаде в Токио в 2021 году.