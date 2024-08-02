Маршан побил рекорд Фелпса и завоевал четвёртое золото Олимпиады в Париже
Французский пловец Леон Маршан. Обложка © X / Paris 2024
Француз Леон Маршан завоевал золото на дистанции 200 метров комплексным плаванием на Олимпиаде в Париже. Для 22-летнего спортсмена это четвёртая медаль высшей пробы Игр, чего ещё ни разу не было в истории французского спорта.
Маршан проплыл дистанцию за 1 минуту 54,06 секунды, побив олимпийский рекорд американца Майла Фелпса (1:54,23). Серебро у британца Данкана Скотта (1:55,31), бронза — у китайца Ван Шуня (1:56,00).
Ранее Леон Маршан завоевал золото на дистанциях 400 метров комплексным плаванием, 200 метров баттерфляем и 200 метров брассом. Причём, две 200-метровки он выиграл за один день.