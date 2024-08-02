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2 августа, 20:34

Маршан побил рекорд Фелпса и завоевал четвёртое золото Олимпиады в Париже

Французский пловец Леон Маршан. Обложка © X / Paris 2024

Французский пловец Леон Маршан. Обложка © X / Paris 2024

Француз Леон Маршан завоевал золото на дистанции 200 метров комплексным плаванием на Олимпиаде в Париже. Для 22-летнего спортсмена это четвёртая медаль высшей пробы Игр, чего ещё ни разу не было в истории французского спорта.

Маршан проплыл дистанцию за 1 минуту 54,06 секунды, побив олимпийский рекорд американца Майла Фелпса (1:54,23). Серебро у британца Данкана Скотта (1:55,31), бронза — у китайца Ван Шуня (1:56,00).

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Ранее Леон Маршан завоевал золото на дистанциях 400 метров комплексным плаванием, 200 метров баттерфляем и 200 метров брассом. Причём, две 200-метровки он выиграл за один день.

Артур Лапсаков
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