Француз на домашней Олимпиаде побил 16-летний рекорд Фелпса

На Олимпиаде в Париже 22-летний пятикратный чемпион мира из Франции Леон Маршан взял золото на дистанции 400 метров комплексным плаванием и установил олимпийский рекорд. Его результат на финише — 4 минуты и 2,95 секунды.

Леон Маршан побил рекорд Майкла Фелпса на домашней Олимпиаде. Видео © X / RaphaelJdn

Таким образом он побил рекорд спортсмена из США Майкла Фелпса, который на Играх-2008 справился за 4 минуты 3,84 секунды. Мировой рекорд на этой дистанции тоже принадлежит Маршану. В 2023 году он преодолел эту дистанцию за 4 минуты 2,50 секунды.

Серебро взял японский спортсмен Томоюки Матсусита, потративший на эту дистанцию на 5,67 секунды больше, а бронзу — американец Карсон Фостер, которому на фоне победителя понадобилось на 5,71 секунды больше времени.

У женщин стометровку баттерфляем первой проплыла американка Торри Хаски, потратив 55,59 секунды. Второе место взяла Гретхен Уолш, придя всего на 0,04 секунды позже. Следом за ней (+0,62) оказалась китаянка Чжан Юфей.