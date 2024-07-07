Украинская прыгунья в высоту Магучих побила рекорд мира 37-летней давности
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих обновила мировой рекорд в прыжках в высоту. 22-летняя спортсменка показала на этапе Бриллиантовой лиги в Париже результат 2,10 метра.
Рекордный прыжок Мaгучих на этапе Бриллиантовой лиги в Париже. Видео © X / sportnmedia2
Предыдущий рекорд принадлежал Стефке Костадиновой из Болгарии, которой в 1987 году удалось "взлететь" на 2,09 метра.
"У меня было ощущение, что я смогу прыгнуть на 2,07 м, а может быть, и на 2,10 метра. Наконец-то я вписала Украину в историю мировой лёгкой атлетики", — приводит слова спортсменки World Athletics.
Напомним, три года назад Магучих пережила травлю на родине из-за фото с россиянкой Марией Ласицкене. Их совместный снимок был сделан на Олимпиаде в Токио, в ходе которой представительница РФ выиграла золото в прыжках в высоту, а украинка стала третьей. Магучих пристыдили за объятия "с офицером страны-агрессора". Позже Ласицкене и Магучих вновь появились вместе на одном снимке. Затем украинская легкоатлетка "исправилась" — Магучих выкрикнула националистический лозунг после победы на чемпионате мира в Будапеште.
ТАСС / Zuma