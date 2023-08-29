"Не стоит удивляться": Политолог объяснил выкрики нацистского лозунга от украинской легкоатлетки

Большинство украинцев, используя лозунг "Слава Украине!" и "Героям слава!", не понимают, что салютуют нацизму и фашизму. Эта бандеровская кричалка настолько въелась в подсознание некоторых граждан соседней страны, что те не отдают себе отчёт в том, что она на самом деле означает. Таким мнением с Лайфом поделился политолог Александр Асафов, комментируя скандал с украинской легкоатлеткой Ярославой Магучих.

"Американские конструкторы современной украинской государственности взяли в качестве идеологической основы бандеровский галицийский радикальный национализм, который, собственно, впитал в себя идеологические практики Третьего рейха, и поэтому, конечно, не стоит удивляться, что лозунг коллаборантов Гитлера стал государственным на уровне вооружённых сил, а также применяется в том числе и спортсменами, и общественными деятелями", — отметил он.

Как подчеркнул Асафов, у большинства украинцев совершенно отсутствует рефлексия на эту тему. Этот лозунг для них, по сути, является вариантом патриотического приветствия и, конечно, не несёт никаких чудовищных коннотаций, которые он содержит. Как напомнил собеседник Лайфа, во время Второй мировой войны Украинская повстанческая армия (УПА*) воевала против советских войск на стороне фашистской Германии. Однако, по всей видимости, украинцы "забыли" об этом во многом благодаря серьёзной работе пропаганды. Сегодня многие, наоборот, испытывают гордость и активно демонстрируют не только жесты, но и приветствия с символикой тех, кто когда-то помогал фашистам.

Напомним, что украинская легкоатлетка Ярослава Магучих выкрикнула националистический лозунг после победы на чемпионате мира в Будапеште.