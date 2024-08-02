Белорусский прыгун на батуте стал двукратным олимпийским чемпионом
Прыгун на батуте из Белоруссии Литвинович взял золото на Олимпиаде в Париже
Иван Литвинович с золотой медалью Олимпиады в Париже. Обложка © НОК Белоруссии
Батутист из Белоруссии Иван Литвинович взял золото на Олимпийских играх в Париже. В финале спортсмен, выступающий в нейтральном статусе, набрал 63,090 балла.
Серебро взял китаец Ван Цзисай, набрав 61,890 балла. Бронза досталась его соотечественнику Янь Ланъюй (60,950).
Это второе олимпийское золото для Литвиновича. В 2020 году он стал чемпионом Игр в Токио.
Ранее серб Новак Джокович впервые в карьере вышел в финал Олимпийских игр. В полуфинале Парижа 37-летний спортсмен победил итальянца Лоренцо Музетти.