Белорусский прыгун на батуте стал двукратным олимпийским чемпионом

Батутист из Белоруссии Иван Литвинович взял золото на Олимпийских играх в Париже. В финале спортсмен, выступающий в нейтральном статусе, набрал 63,090 балла.

Серебро взял китаец Ван Цзисай, набрав 61,890 балла. Бронза досталась его соотечественнику Янь Ланъюй (60,950).

Это второе олимпийское золото для Литвиновича. В 2020 году он стал чемпионом Игр в Токио.