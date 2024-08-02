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2 августа, 19:53

Белорусский прыгун на батуте стал двукратным олимпийским чемпионом

Прыгун на батуте из Белоруссии Литвинович взял золото на Олимпиаде в Париже

Иван Литвинович с золотой медалью Олимпиады в Париже. Обложка © НОК Белоруссии

Иван Литвинович с золотой медалью Олимпиады в Париже. Обложка © НОК Белоруссии

Батутист из Белоруссии Иван Литвинович взял золото на Олимпийских играх в Париже. В финале спортсмен, выступающий в нейтральном статусе, набрал 63,090 балла.

Серебро взял китаец Ван Цзисай, набрав 61,890 балла. Бронза досталась его соотечественнику Янь Ланъюй (60,950).

Это второе олимпийское золото для Литвиновича. В 2020 году он стал чемпионом Игр в Токио.

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Ранее серб Новак Джокович впервые в карьере вышел в финал Олимпийских игр. В полуфинале Парижа 37-летний спортсмен победил итальянца Лоренцо Музетти.

Анатолий Симоненко
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