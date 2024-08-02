Джокович в 37 лет впервые вышел в финал Олимпиады

Серб Новак Джокович победил итальянца Лоренцо Музетти в полуфинале Олимпиады в Париже. 37-летний спортсмен впервые сыграет за золото Игр.

Встреча завершилась в двух сетах со счётом 6:4, 6:2. В финале, который состоится 4 августа, соперником Джоковича будет 21-летний испанец Карлос Алькарас.

Музетти 3 августа сыграет в матче за бронзу с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.