Джокович в 37 лет впервые вышел в финал Олимпиады
Джокович вышел в финал Олимпиады, где сыграет с Алькарасом
Новак Джокович. Обложка © X / ATP Tour
Серб Новак Джокович победил итальянца Лоренцо Музетти в полуфинале Олимпиады в Париже. 37-летний спортсмен впервые сыграет за золото Игр.
Встреча завершилась в двух сетах со счётом 6:4, 6:2. В финале, который состоится 4 августа, соперником Джоковича будет 21-летний испанец Карлос Алькарас.
Музетти 3 августа сыграет в матче за бронзу с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
Ранее первая ракетка мира Ига Свёнтек проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь в полуфинале ОИ-24. Для 23-летней полячки это первое поражение на кортах в Париже с 2021 года.