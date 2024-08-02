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2 августа, 19:28

Джокович в 37 лет впервые вышел в финал Олимпиады

Джокович вышел в финал Олимпиады, где сыграет с Алькарасом

Новак Джокович. Обложка © X / ATP Tour

Новак Джокович. Обложка © X / ATP Tour

Серб Новак Джокович победил итальянца Лоренцо Музетти в полуфинале Олимпиады в Париже. 37-летний спортсмен впервые сыграет за золото Игр.

Встреча завершилась в двух сетах со счётом 6:4, 6:2. В финале, который состоится 4 августа, соперником Джоковича будет 21-летний испанец Карлос Алькарас.

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Музетти 3 августа сыграет в матче за бронзу с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Ранее первая ракетка мира Ига Свёнтек проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь в полуфинале ОИ-24. Для 23-летней полячки это первое поражение на кортах в Париже с 2021 года.

Артур Лапсаков
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