55-летняя немецкая всадница стала восьмикратной чемпионкой Олимпийских игр

55-летняя немецкая наездница Изабель Верт завоевала свою восьмую золотую медаль на Олимпийских играх. Сегодня она в составе сборной Германии выиграла командную выездку. В такой же дисциплине она побеждала на ОИ в Барселоне в 1992 году.

В общей сложности у Верт восемь золотых и пять серебряных медалей. По количеству олимпийских побед она уступает лишь пяти спортсменам: американским пловцам Марку Спитцу и Майклу Фелпсу, легкоатлету Карлу Льюису из США, финскому бегуну Пааво Нурми и советской гимнастке Ларисе Латыниной, которые становились олимпийскими чемпионами девять раз.