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3 августа, 18:30

55-летняя немецкая всадница стала восьмикратной чемпионкой Олимпийских игр

Немецкая наездница Изабель Верт завоевала восьмое золото Олимпиады

55-летняя немецкая наездница Изабель Верт. Фото © TACC / AP

55-летняя немецкая наездница Изабель Верт. Фото © TACC / AP

55-летняя немецкая наездница Изабель Верт завоевала свою восьмую золотую медаль на Олимпийских играх. Сегодня она в составе сборной Германии выиграла командную выездку. В такой же дисциплине она побеждала на ОИ в Барселоне в 1992 году.

В общей сложности у Верт восемь золотых и пять серебряных медалей. По количеству олимпийских побед она уступает лишь пяти спортсменам: американским пловцам Марку Спитцу и Майклу Фелпсу, легкоатлету Карлу Льюису из США, финскому бегуну Пааво Нурми и советской гимнастке Ларисе Латыниной, которые становились олимпийскими чемпионами девять раз.

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Ранее Life.ru сообщал о скандале с олимпийской чемпионкой по конному спорту. В Сети распространилось видео, на котором трёхкратная победительница ОИ Шарлотта Дюжарден не переставая хлещет лошадь, пока в седле сидит её ученик. Из-за этого Дюжарден отказалась участвовать на Олимпиаде в Париже. FEI отстранила британку от выступлений на полгода за жестокое обращение с животными.

Александра Мышляева
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