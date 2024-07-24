Самая титулованная британская спортсменка жестоко отхлестала лошадь и попала на видео

В Сети распространяется видеозапись, на которой трёхкратная олимпийская чемпионка из Великобритании по конному спорту Шарлотта Дюжарден безостановочно хлещет лошадь, пока в седле сидит её ученик. Запись опубликовала телепрограмма Good Morning Britain на канале ITV.

Трёхкратная олимпийская чемпионка по конному спорту Дюжарден избивает лошадь. Видео © X / Good Morning Britain

Накануне Дюжарден отказалась от участия в Олимпийских играх в Париже. Это произошло после того, как скандальное видео оказалось в распоряжении Международной федерации конного спорта (FEI). Сама спортсменка утверждает, что кадры были сняты четыре года назад, а запечатлённом ролике, по её собственному признанию, она допускает "ошибку в суждении" во время тренировочной сессии. FEI отстранила британку от выступленией на полгода за жестокое обращение с животными.

Дюжарден 39 лет. Она выиграла две золотые медали на домашней Олимпиаде в Лондоне в 2012 году (в личной и командной выездке), а также одно золото на Играх в Рио в 2016-м (личная выездка). Также британка завоевала одно серебро и две бронзы Олимпиад, пять раз выигрывала чемпионаты Европы и дважды брала золото на Всемирных конных играх. Дюжарден — командор ордена Британской империи, самая титулованная британская спортсменка по количеству завоёванных медалей Олимпийских игр. Этот титул она делит с велогонщицей Лорой Кенни.