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12 июля, 15:27

В Госдуме призвали запретить опасные трюки с животными после скандала с фильмом про лошадей

Даванков призвал запретить опасные для животных трюки в развлекательных целях

Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков призвал запретить опасные для животных трюки в культурно-зрелищных целях. Соответствующее обращение он отправил на имя премьер-министра Михаила Мишустина, копия документа есть в распоряжении Life.ru. Призыв Даванкова стал ответом на скандальный инцидент, который произошёл на съёмках фильма "Мой любимый чемпион". В соцсетях появилось видео, на которых лошадь свернула шею, так как ей связали ноги ради кадра.

Падение лошади на съёмках фильма "Мой любимый чемпион". Видео © Telegram / Zapekanka

"Многие граждане РФ, зоозащитники и спортсмены выражают своё недовольство относительно данного видеоролика, считая, что для достижения максимального художественного эффекта можно использовать компьютерную графику, а не подвергать животное опасности", — говорится в письме Даванкова.

Он также напомнил о законе "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Согласно документу, животные должны быть защищены от жестокого обращения.

Ранее зоозащитница Эвелина Василюк запустила петицию в связи с жестоким обращением с животными во время съёмки фильма "Мой любимый чемпион". Документ о запрете показа фильма направлен в адрес Федерации конного спорта РФ, поддержавшей создание картины, и Минкульта.

Режиссёр Данилов заявил, что упавший на съёмках конь был "каскадёрским"
Режиссёр Данилов заявил, что упавший на съёмках конь был "каскадёрским"
Обложка ©

"Мой любимый чемпион", режиссёр Александр Данилов, сценарист Анна Каракова / Kinopoisk.ru

Наталья Исакова
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