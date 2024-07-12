В Госдуме призвали запретить опасные трюки с животными после скандала с фильмом про лошадей
Даванков призвал запретить опасные для животных трюки в развлекательных целях
Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков призвал запретить опасные для животных трюки в культурно-зрелищных целях. Соответствующее обращение он отправил на имя премьер-министра Михаила Мишустина, копия документа есть в распоряжении Life.ru. Призыв Даванкова стал ответом на скандальный инцидент, который произошёл на съёмках фильма "Мой любимый чемпион". В соцсетях появилось видео, на которых лошадь свернула шею, так как ей связали ноги ради кадра.
Падение лошади на съёмках фильма "Мой любимый чемпион". Видео © Telegram / Zapekanka
"Многие граждане РФ, зоозащитники и спортсмены выражают своё недовольство относительно данного видеоролика, считая, что для достижения максимального художественного эффекта можно использовать компьютерную графику, а не подвергать животное опасности", — говорится в письме Даванкова.
Он также напомнил о законе "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Согласно документу, животные должны быть защищены от жестокого обращения.
Ранее зоозащитница Эвелина Василюк запустила петицию в связи с жестоким обращением с животными во время съёмки фильма "Мой любимый чемпион". Документ о запрете показа фильма направлен в адрес Федерации конного спорта РФ, поддержавшей создание картины, и Минкульта.
"Мой любимый чемпион", режиссёр Александр Данилов, сценарист Анна Каракова / Kinopoisk.ru