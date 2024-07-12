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12 июля, 10:47

Режиссёр Данилов заявил, что упавший на съёмках конь был "каскадёрским"

Режиссёр фильма "Мой любимый чемпион", на съёмках которого ради трюка с падением связали ноги коню, заявил, что животное было "каскадёрским". Как пишет SHOT, Александр Данилов утверждает, что у лошади было четыре дублёра, а сам Джонатан работал всего по часу в день.

Что касается скандального трюка, то его также выполняла команда каскадёров-профессионалов, в том числе специальный подготовленный конь. Кроме того, для сцены изготовили бутафорские мягкие брёвна, обшитые поролоном.

По словам режиссёра, после падения конь не хромает, чувствует себя хорошо и продолжает работать в кино. Данилов отметил, что при съёмках ни одно животное не пострадало, а команда проекта уважает "конный мир и их чувства".

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Напомним, зоозащитники подняли тревогу из-за жестокого обращения с животными на съёмках фильма "Мой любимый чемпион". По словам Эвелины Василюк, ради красивого падения лошади специально связали ноги. Это попало на видео.

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SHOT

Матвей Константинов
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