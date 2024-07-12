Режиссёр Данилов заявил, что упавший на съёмках конь был "каскадёрским"

Режиссёр фильма "Мой любимый чемпион", на съёмках которого ради трюка с падением связали ноги коню, заявил, что животное было "каскадёрским". Как пишет SHOT, Александр Данилов утверждает, что у лошади было четыре дублёра, а сам Джонатан работал всего по часу в день.

Что касается скандального трюка, то его также выполняла команда каскадёров-профессионалов, в том числе специальный подготовленный конь. Кроме того, для сцены изготовили бутафорские мягкие брёвна, обшитые поролоном.

По словам режиссёра, после падения конь не хромает, чувствует себя хорошо и продолжает работать в кино. Данилов отметил, что при съёмках ни одно животное не пострадало, а команда проекта уважает "конный мир и их чувства".