Губерниев назвал мировой рекорд украинки Магучих результатом планетарного масштаба

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поддержал слова олимпийской чемпионки Токио-2020 по прыжкам в высоту Марии Ласицкене, назвавшей "абсолютным космосом" рекорд украинской легкоатлетки Ярославы Магучих. Об этом пишет "Газета.ru".

"Разумеется, рекорд Магучих — это результат планетарного масштаба. Ласицкене абсолютно права, и мы все говорили про это, в том числе я в эфире "Матч ТВ", потому что это выдающееся достижение, мировой рекорд. Как иначе?!" — с уверенностью отметил спортивный комментатор.

Напомним, 7 июля украинке Ярославе Магучих удалось побить мировой рекорд по прыжкам в высоту 1987 года. 22-летняя атлетка покорила высоту 2,10 м. Предыдущий рекорд принадлежал болгарской спортсменке Стефке Костадиновой, которой 37 лет назад удалось "взлететь" на 2,09 м.