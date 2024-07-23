У перешедшей в сборную Кипра Елены Куличенко нашли аккаунт с обнажёнкой на OnlyFans

Греческий портал eReportaz наткнулся на аккаунт с обнажёнными фотографиями и интимными видео легкоатлетки Елены Куличенко, которая будет выносить знамя сборной Кипра на летних Олимпийских играх в Париже.

Куличенко 21 год, она родилась в Одинцове и представляла Россию до 2021 года. Сменив спортивное гражданство, она получила приглашение совместно с Миланом Трайковичем вынести знамя сборной Кипра на Олимпиаде в Париже. Олимпийский комитет Кипра узнал об увлечениях своего нового знаменосца и попросил легкоатлетку удалить аккаунт с сайта, на что она ответила отказом.

Теперь Куличенко через своих адвокатов твердит, что на видео другая девушка, а весь контент и вовсе сгенерирован нейросетями. В полицию спортсменка, конечно, обращаться не стала.