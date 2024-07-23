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23 июля, 12:04

У перешедшей в сборную Кипра Елены Куличенко нашли аккаунт с обнажёнкой на OnlyFans

Профиль знаменосца сборной Кипра на Олимпиаде Куличенко нашли на OnlyFans

Елена Куличенко. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kulichenko_elena

Елена Куличенко. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kulichenko_elena

Греческий портал eReportaz наткнулся на аккаунт с обнажёнными фотографиями и интимными видео легкоатлетки Елены Куличенко, которая будет выносить знамя сборной Кипра на летних Олимпийских играх в Париже.

Куличенко 21 год, она родилась в Одинцове и представляла Россию до 2021 года. Сменив спортивное гражданство, она получила приглашение совместно с Миланом Трайковичем вынести знамя сборной Кипра на Олимпиаде в Париже. Олимпийский комитет Кипра узнал об увлечениях своего нового знаменосца и попросил легкоатлетку удалить аккаунт с сайта, на что она ответила отказом.

Теперь Куличенко через своих адвокатов твердит, что на видео другая девушка, а весь контент и вовсе сгенерирован нейросетями. В полицию спортсменка, конечно, обращаться не стала.

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Прорваться на Олимпиаду в любом случае не так сложно, если у спортсмена есть ещё какое-то гражданство, кроме российского. Но для некоторых двери открыты всегда. К примеру, Нидерланды без проблем отправили на Игры волейболиста, который однажды отмотал срок за изнасилование 12-летней девочки. У организаторов не возникло дополнительных вопросов после того, как его решили просто поселить там отдельно.

Владимир Озеров
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