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18 июля, 14:15

Волейболиста-педофила изолируют от других на Олимпиаде в Париже

Нидерланды отправили на ОИ волейболиста с судимостью за педофилию ван де Вельда

Обложка © xBEAUTIFULxSPORTS/PeterxWeberx

Обложка © xBEAUTIFULxSPORTS/PeterxWeberx

Профессиональный игрок в пляжный волейбол из Голландии Стивен ван де Вельд, который отбывал срок за изнасилование, будет жить отдельно от других спортсменов на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом говорится в заявлении Олимпийского комитета Нидерландов.

В федерации заявили, что "сожалеют о резонансе, возникшем из-за прошлого" этого пляжного волейболиста, а также подчеркнули важность создания "мирной и комфортной обстановки" для всех участников Олимпиады.

"Ван де Вельде по собственному желанию поселится отдельно от остальных и не будет контактировать с прессой во время пребывания в Париже", — говорится в заявлении.

В 2016 году Ван де Вельде был осуждён в Великобритании за совершение полового акта с 12-летней девочкой и отбыл 4-летний срок.

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Напомним, Олимпиада в Париже стартует 26 июля. Но для спортсменов из России и Белоруссии действуют особые условия. Они не могут участвовать в командных видах спорта и использовать символику страны — для них придумали отдельные флаг и гимн.

Алексей Берковиц
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