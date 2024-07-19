Объявлен список лучших спортсменов XXI века: Месси на третьем месте

Американский пловец Майкл Фелпс, который 23 раза становился чемпионом Олимпийских игр, стал лучшим спортсменом XXI века. Как передаёт канал ESPN, составивший этот список, аргентинский футболист Лионель Месси занял третье место.

Средство массовой информации в четверг, 18 июля, представило первые 25 мест рейтинга, в составлении которого приняли участие более 70 тысяч проголосовавших граждан. Стоит отметить, что на втором месте оказалась 23-кратная чемпионка турниров Большого шлема американка Серена Уильямс.

Единственный оказавшийся в этом списке россиянин — капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин. Он занял 54-е место.