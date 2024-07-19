Объявлен список лучших спортсменов XXI века: Месси на третьем месте
ESPN: Пловец Фелпс стал лучшим спортсменом XXI века, а футболист Месси — третий
Аргентинский футболист Лионель Месси в матче с Канадой. Обложка © X / Selección Argentina
Американский пловец Майкл Фелпс, который 23 раза становился чемпионом Олимпийских игр, стал лучшим спортсменом XXI века. Как передаёт канал ESPN, составивший этот список, аргентинский футболист Лионель Месси занял третье место.
Средство массовой информации в четверг, 18 июля, представило первые 25 мест рейтинга, в составлении которого приняли участие более 70 тысяч проголосовавших граждан. Стоит отметить, что на втором месте оказалась 23-кратная чемпионка турниров Большого шлема американка Серена Уильямс.
Единственный оказавшийся в этом списке россиянин — капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин. Он занял 54-е место.
На четвёртом месте оказался американский баскетболист Джеймс Леброн, а замыкает пятёрку лидеров игрок в американский футбол, выступающий в НФЛ, Том Брэди. Также в первую десятку попали гимнастка из США Симона Байлз, гольфист Тайгер Вудс, другой американский баскетболист Коби Брайант, а ещё теннисист из Швейцарии Роджер Федерер и ямайский легкоатлет Усэйн Болт.
Ранее Life.ru писал, что полузащитник испанской футбольной сборной Родри признан лучшим игроком завершившегося Евро-2024. Об этом стало известно после того, как "красная фурия" победила в финале чемпионата Европы по футболу англичан со счётом 2:1.