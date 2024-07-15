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14 июля, 23:16

Объявлен лучший игрок Евро-2024

Испанский полузащитник Родри стал лучшим игроком Евро-2024

Испанский полузащитник Родри. Обложка © Х / SEFutbol

Испанский полузащитник Родри. Обложка © Х / SEFutbol

Полузащитник испанской футбольной сборной Родри признан лучшим игроком завершившегося Евро-2024. Об этом стало известно после того, как команда из Испании победила в финале чемпионата Европы по футболу англичан со счётом 2:1.

На турнире 28-летний испанец провёл шесть матчей, в которых отметился одним забитым мячом. Он участвовал в финальной встрече, однако спортсмена заменили после первого тайма из-за повреждения.

Стоит отметить, что лучшим молодым игроком турнира был признан другой футболист сборной Испании, 17-летний Ламин Ямаль. Он принял участие во всех семи матчах, а также забил один гол и отдал четыре передачи.

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Напомним, что 14 июля испанцы победили англичан в финале Евро-2024 и стали новыми чемпионами Европы. Встреча проходила на стадионе "Олимпиаштадион" в Берлине.

Алексей Соловьёв
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