Восторженные крики и слёзы счастья: Испанцы в Мадриде празднуют победу своей сборной на Евро-24

В Мадриде тысячи местных жителей празднуют победу своей сборной на чемпионате Европы по футболу. Как видно по опубликованным в Сети видеозаписям, несмотря на предстоящий рабочий день, центр города заполнен празднующими людьми, в руках у которых можно разглядеть флаги королевства.

На финальном матче в Берлине, в рамках которого Испания обыграла Англию со счётом 2:1, присутствовали испанский король Филипп VI, а также глава правительства этой страны Педро Санчес и министр образования, профессиональной подготовки и спорта Пилар Алегрия. А сами жители столицы королевства после завершения игры собрались на одной из центральных площадей.

Стоит отметить, что в том месте тоже можно было посмотреть финал чемпионата. Там испанцы прыгали от счастья и скандировали лозунги в поддержку национальной футбольной команды. Многие из них не смогли сдержать слёз радости от победы сборной.

"Всё ещё не могу поверить, что мы победили. До последнего момента думал, что что-то может пойти не так и англичане станут победителями. Я безумно счастлив", — рассказал в интервью ТАСС болельщик по имени Хосе.

Официальное празднование с участием испанских футболистов пройдёт 15 июля на площади Сибелес. Там находится мэрия Мадрида.