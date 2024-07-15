Восторженные крики и слёзы счастья: Испанцы в Мадриде празднуют победу своей сборной на Евро-24
Тысячи испанцев в Мадриде празднуют победу национальной сборной на Евро-24
В Мадриде тысячи местных жителей празднуют победу своей сборной на чемпионате Европы по футболу. Как видно по опубликованным в Сети видеозаписям, несмотря на предстоящий рабочий день, центр города заполнен празднующими людьми, в руках у которых можно разглядеть флаги королевства.
Празднования испанцев после победы сборной на Евро-24. Видео © Х / EL PAÍS / Х / Alelizardi – AoiKuma – Alexei / Х / Guaje Salvaje / Х / Palencia en la Red / Х / SER Andalucía Centro Antequera / Х / Rafael Millán
На финальном матче в Берлине, в рамках которого Испания обыграла Англию со счётом 2:1, присутствовали испанский король Филипп VI, а также глава правительства этой страны Педро Санчес и министр образования, профессиональной подготовки и спорта Пилар Алегрия. А сами жители столицы королевства после завершения игры собрались на одной из центральных площадей.
Стоит отметить, что в том месте тоже можно было посмотреть финал чемпионата. Там испанцы прыгали от счастья и скандировали лозунги в поддержку национальной футбольной команды. Многие из них не смогли сдержать слёз радости от победы сборной.
"Всё ещё не могу поверить, что мы победили. До последнего момента думал, что что-то может пойти не так и англичане станут победителями. Я безумно счастлив", — рассказал в интервью ТАСС болельщик по имени Хосе.
Официальное празднование с участием испанских футболистов пройдёт 15 июля на площади Сибелес. Там находится мэрия Мадрида.
Напомним, что в Берлине вечером 14 июля в рамках финального матча чемпионата Европы по футболу на поле вышли сборные Испании и Англии. В итоге испанцы победили англичан со счётом 2:1.
Х / EL PAÍS