"Над чем смеётесь?": Советская разведчица рассказала, как на службе её спас мексиканский анекдот

Ветеран Службы внешней разведки (СВР) России, разведчица-нелегал Тамара Нетыкса рассказала, как с помощью анекдота смогла отвлечь полицию в момент, когда её супруг принимал телеграмму из Центра. В то время они вместе с мужем Виталием находились в командировке в одной из стран Латинской Америки.

Со слов Татьяны, вместе с супругом они ехали на машине по пустому шоссе, Виталий решил остановиться, чтобы принять телеграмму. Пока он открывал капот для приёма сообщения, к ним направился инспектор патрульной службы. Супруг уже был в наушниках и не мог услышать предупреждение Татьяны. Тогда она открыла окно и начала громко смеяться, чтобы отвлечь правоохранителя.

"Полицейский подходит, спрашивает: "У вас что-то случилось? Над чем вы смеётесь?" Я отвечаю, что вспомнила мексиканский анекдот, и начинаю ему рассказывать. И мы вместе хохочем. Я рассказываю очень громко в надежде на то, что муж снимет наушники", — приводит ТАСС слова разведчицы.

В итоге Виталий закончил принимать шифр и подошёл к жене и полицейскому. Они немного поговорили, после чего правоохранитель ушёл. Татьяна подчеркнула, что разведчик должен быть подкован в различных областях, включая искусство, музыку, пословицы и анекдоты, чтобы его не рассекретили.