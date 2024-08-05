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5 августа, 16:12
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Супруги-разведчики Дульцевы рассказали о реакции детей на новость, что они русские

Разведчик Дульцев: Дети положительно восприняли новость о том, что они русские

Семейство Дульцевых после возвращения на Родину. Обложка © TACC / Михаил Воскресенский

Семейство Дульцевых после возвращения на Родину. Обложка © TACC / Михаил Воскресенский

Дети российских разведчиков-нелегалов Артёма и Анны Дульцевых, вернувшихся на Родину вместе с родителями в результате обмена заключёнными с Западом, положительно восприняли новость о том, что они русские. Сын и дочь супругов родились в Аргентине и понятия не имели, чем на самом деле занимались их родители.

Из южноамериканской страны Дульцевы переехали в Словению по аргентинским паспортам. В Европе супруги занимались IT-технологиями, пока их не обвинили в шпионаже и не осудили на год и семь месяцев, а затем и вовсе забрали детей.

"[Жена] отвлекла Софи от дел, у неё были игрушки, что-то смотрела на экране, я только заметил у неё эмоции, она начала чуть-чуть плакать. Потом рассказала Дане, он к этому отнёсся спокойно, но очень положительно", — сказал Артём Дульцев в эфире телеканала "Россия-1".

Анна добавила, что в Аргентине им с мужем угрожали, что детей отдадут в приёмную семью, а словенские спецслужбы делали всё возможное, чтобы оставить несовершеннолетних в Словении.

Песков: Дети разведчиков-нелегалов лишь в самолёте узнали, что они русские
Песков: Дети разведчиков-нелегалов лишь в самолёте узнали, что они русские

Напомним, в ходе крупного обмена заключёнными в Россию вернулись восемь человек, в их числе оказались сын депутата Госдумы Роман Селезнёв, Вадим Красиков, отбывавший пожизненное наказание в Германии, Владислав Клюшин, находившийся в заключении в США, и другие. В аэропорту Внуково их лично встречал президент РФ Владимир Путин. В Госдуме заявили, что возвращение россиян на Родину является огромным достижением дипломатов и спецслужб.

Наталья Демьянова
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