Супруги-разведчики Дульцевы рассказали о реакции детей на новость, что они русские
Разведчик Дульцев: Дети положительно восприняли новость о том, что они русские
Семейство Дульцевых после возвращения на Родину. Обложка © TACC / Михаил Воскресенский
Дети российских разведчиков-нелегалов Артёма и Анны Дульцевых, вернувшихся на Родину вместе с родителями в результате обмена заключёнными с Западом, положительно восприняли новость о том, что они русские. Сын и дочь супругов родились в Аргентине и понятия не имели, чем на самом деле занимались их родители.
Из южноамериканской страны Дульцевы переехали в Словению по аргентинским паспортам. В Европе супруги занимались IT-технологиями, пока их не обвинили в шпионаже и не осудили на год и семь месяцев, а затем и вовсе забрали детей.
"[Жена] отвлекла Софи от дел, у неё были игрушки, что-то смотрела на экране, я только заметил у неё эмоции, она начала чуть-чуть плакать. Потом рассказала Дане, он к этому отнёсся спокойно, но очень положительно", — сказал Артём Дульцев в эфире телеканала "Россия-1".
Анна добавила, что в Аргентине им с мужем угрожали, что детей отдадут в приёмную семью, а словенские спецслужбы делали всё возможное, чтобы оставить несовершеннолетних в Словении.
Напомним, в ходе крупного обмена заключёнными в Россию вернулись восемь человек, в их числе оказались сын депутата Госдумы Роман Селезнёв, Вадим Красиков, отбывавший пожизненное наказание в Германии, Владислав Клюшин, находившийся в заключении в США, и другие. В аэропорту Внуково их лично встречал президент РФ Владимир Путин. В Госдуме заявили, что возвращение россиян на Родину является огромным достижением дипломатов и спецслужб.