Супруги-разведчики Дульцевы рассказали о реакции детей на новость, что они русские

Дети российских разведчиков-нелегалов Артёма и Анны Дульцевых, вернувшихся на Родину вместе с родителями в результате обмена заключёнными с Западом, положительно восприняли новость о том, что они русские. Сын и дочь супругов родились в Аргентине и понятия не имели, чем на самом деле занимались их родители.

Из южноамериканской страны Дульцевы переехали в Словению по аргентинским паспортам. В Европе супруги занимались IT-технологиями, пока их не обвинили в шпионаже и не осудили на год и семь месяцев, а затем и вовсе забрали детей.

"[Жена] отвлекла Софи от дел, у неё были игрушки, что-то смотрела на экране, я только заметил у неё эмоции, она начала чуть-чуть плакать. Потом рассказала Дане, он к этому отнёсся спокойно, но очень положительно", — сказал Артём Дульцев в эфире телеканала "Россия-1".