Песков: Дети разведчиков-нелегалов лишь в самолёте узнали, что они русские

Дети российских разведчиков-нелегалов, вернувшихся на Родину в результате масштабного обмена 1 августа, лишь в самолёте узнали, что они русские. Этим фактом поделился с журналистами в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, они даже не говорили по-русски и узнали, кто такой Владимир Путин, лишь в Москве.

"Когда дети спустились по трапу самолёта — они по-русски не говорят. И как раз Путин их поприветствовал по-испански, он сказал "Buenas noches",- рассказал представитель Кремля.