Песков: Дети разведчиков-нелегалов лишь в самолёте узнали, что они русские
Вернувшиеся после обмена россияне в аэропорту Внуково. Обложка © Кирилл Зыков/POOL/ТАСС
Дети российских разведчиков-нелегалов, вернувшихся на Родину в результате масштабного обмена 1 августа, лишь в самолёте узнали, что они русские. Этим фактом поделился с журналистами в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, они даже не говорили по-русски и узнали, кто такой Владимир Путин, лишь в Москве.
"Когда дети спустились по трапу самолёта — они по-русски не говорят. И как раз Путин их поприветствовал по-испански, он сказал "Buenas noches",- рассказал представитель Кремля.
Напомним, что накануне сегодня состоялся крупный обмен заключёнными между Российской Федерацией, США, ФРГ, Белоруссией и самой Словенией. В нашу страну вернулись Вадим Красиков, находившийся в заключении в Германии, Артём и Анна Дульцевы (Словения), Михаил Микушин (Норвегия), Павел Рубцов (Польша), Роман Селезнёв (США), Владислав Клюшин (США) и Вадим Конощенок (США). Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных лиц.