Путин подписал указы о помиловании Гершковича, Уилана и других обменянных лиц

Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании лиц, которые участвовали в сделке по обмену с Западом. Список опубликован на сайте Кремля.

"Владимир Путин подписал указы о помиловании Уилана Пола Николаса, Лика Кевина Викторовича, Гершковича Эвана, Воронина Демури Ильича, Кара-Мурзы* Владимира Викторовича, Курмашевой Алсу Хамидовны, Чанышевой Лилии Айратовны, Останина Вадима Валерьевича, Фадеевой Ксении Владиславовны, Скочиленко Александры Юрьевны, Яшина* Ильи Валерьевича, Пивоварова Андрея Сергеевича, Орлова* Олега Петровича", — говорится в сообщении,

Отмечается, что решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.

В Кремле добавили, что Россия благодарна президенту Белоруссии Александру Лукашенко за жест доброй воли и помилование приговорённого к смертной казни гражданина Германии Рико Кригера. Также в Москве выразили признательность руководству всех стран, помогавших в подготовке обмена.