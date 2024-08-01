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1 августа, 17:19

Путин подписал указы о помиловании Гершковича, Уилана и других обменянных лиц

Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании лиц, которые участвовали в сделке по обмену с Западом. Список опубликован на сайте Кремля.

"Владимир Путин подписал указы о помиловании Уилана Пола Николаса, Лика Кевина Викторовича, Гершковича Эвана, Воронина Демури Ильича, Кара-Мурзы* Владимира Викторовича, Курмашевой Алсу Хамидовны, Чанышевой Лилии Айратовны, Останина Вадима Валерьевича, Фадеевой Ксении Владиславовны, Скочиленко Александры Юрьевны, Яшина* Ильи Валерьевича, Пивоварова Андрея Сергеевича, Орлова* Олега Петровича", — говорится в сообщении,

Отмечается, что решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.

В Кремле добавили, что Россия благодарна президенту Белоруссии Александру Лукашенко за жест доброй воли и помилование приговорённого к смертной казни гражданина Германии Рико Кригера. Также в Москве выразили признательность руководству всех стран, помогавших в подготовке обмена.

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Напомним, накануне словенский телеканал сообщил, что в ближайшее время между Россией, США, Германией и Белоруссией состоится крупный обмен заключёнными. Сегодня СМИ назвали предполагаемые имена лиц, которые вошли в обменную группу. Встреча состоялась в столице Турции Анкаре. Позже факт обмена подтвердили в Белом доме и в Федеральной службе безопасности России.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

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Life.ru

Никита Никонов
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