Названы предполагаемые имена заключённых, которые были обменены Россией и Западом

Стали известны предполагаемые имена заключённых, которые были обменены Россией и Западом в Анкаре. Список обнародовала турецкая газета Hürriyet.

По данным журналистов, российская сторона в рамках сделки передаст странам Запада более 10 человек. Это Владимир Кара-Мурза*, Илья Яшин*, экс-руководители ФБК** в Уфе и Томске Лилия Чанышева и Ксения Фадеева, правозащитник Олег Орлов*, журналистка Алсу Курмашева, художница Саша Скочиленко, политолог Дитер Воронин, а также Кевин Лик, Патрик Шёбель, Герман Мойжес и ранее помилованный в Белоруссии Рико Кригер. Также в списке фигурируют осуждённые за шпионаж американцы Эван Гершкович и Пол Уилан.

Утверждается, что обмен на них РФ передадут восемь человек, осужденных в различных странах Запада. Это Вадим Красиков, находящийся в заключении в Германии, Артём и Анна Дульцевы (Словения), Михаил Микушин (Норвегия), Павел Рубцов (Польша), Роман Селезнёв (США), Владислав Клюшин (США) и Вадим Конощенок (США).

Ранее Life.ru писал, что самолёт специального лётного отряда "Россия" Ту-204-300 с бортовым номером RA-64059 совершил посадку в аэропорту Анкары. Параллельно в турецкую столицу с немецкой авиабазы Рамштайн летел военно-транспортный самолёт США с отключёнными транспондерами.

Напомним, агентство Bloomberg сегодня, 1 августа, сообщила, что Россия освободила журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морпеха Пола Уилана в рамках сделки с США по обмену заключёнными. В списке, по неподтверждённой информации, фигурирует и признанный иноагентом журналист Владимир Кара-Мурза*. Россия же может получить, в частности, Анну и Артёма Дульцевых, задержанных в Словении за "шпионаж".