Помогавшего россиянам оформлять ВНЖ в Европе юриста Мойжеса обвинили в госизмене

Следствие обвинило в госзимене юриста Германа Мойжеса, оказывавшего гражданам России помощь в оформлении вида на жительство в Европе. В правоохранительных органах сообщили, что он этапирован из Петербурга в Москву.

"Арестованному Герману Мойжесу предъявлено обвинение в совершении государственной измены (ст. 275 УК РФ). Ранее он был этапирован в Москву для проведения с ним следственных действий. Обвиняемый по решению суда находится в СИЗО "Лефортово", — пишет ТАСС со ссылкой на сотрудника правоохранительных структур, добавившего, что у Мойжеса есть гражданство Германии.