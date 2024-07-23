Помогавшего россиянам оформлять ВНЖ в Европе юриста Мойжеса обвинили в госизмене
Юрист Герман Мойжес. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Герман Мойжес
Следствие обвинило в госзимене юриста Германа Мойжеса, оказывавшего гражданам России помощь в оформлении вида на жительство в Европе. В правоохранительных органах сообщили, что он этапирован из Петербурга в Москву.
"Арестованному Герману Мойжесу предъявлено обвинение в совершении государственной измены (ст. 275 УК РФ). Ранее он был этапирован в Москву для проведения с ним следственных действий. Обвиняемый по решению суда находится в СИЗО "Лефортово", — пишет ТАСС со ссылкой на сотрудника правоохранительных структур, добавившего, что у Мойжеса есть гражданство Германии.
Ранее Life.ru писал о том, как по делу о госизмене была задержана жительница Ижевска. Следователи регионального управления ФСБ установили, что обвиняемая по собственной инициативе вышла связь со спецслужбами Украины и добывала в их интересах сведения об объектах российского оборонно-промышленного комплекса для потенциальной подготовки диверсий в будущем. В её отношении завели уголовное дело, женщина арестована.