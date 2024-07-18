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18 июля, 07:18

Жительницу Ижевска задержали за госизмену: она работала на спецслужбы Украины

Жительницу Ижевска задержали по делу о государственной измене: женщина сама связалась с украинскими спецслужбами и собирала для них информацию об объектах оборонно-промышленного комплекса для возможной подготовки диверсий. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

Следственным отделом УФСБ в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье о госизмене, женщина арестована.

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А ранее силовики задержали жителя Великого Новгорода по обвинению в государственной измене. По версии следствия, мужчина являлся сотрудником одного из предприятий военно-промышленного комплекса РФ и инициировал контакт с представителем ГУР Украины.

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ТАСС/УФСБ России по ДНР

Александра Вишнякова
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