Жительницу Ижевска задержали за госизмену: она работала на спецслужбы Украины

Жительницу Ижевска задержали по делу о государственной измене: женщина сама связалась с украинскими спецслужбами и собирала для них информацию об объектах оборонно-промышленного комплекса для возможной подготовки диверсий. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.