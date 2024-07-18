Жительницу Ижевска задержали за госизмену: она работала на спецслужбы Украины
Жительницу Ижевска задержали по делу о государственной измене: женщина сама связалась с украинскими спецслужбами и собирала для них информацию об объектах оборонно-промышленного комплекса для возможной подготовки диверсий. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
Следственным отделом УФСБ в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье о госизмене, женщина арестована.
А ранее силовики задержали жителя Великого Новгорода по обвинению в государственной измене. По версии следствия, мужчина являлся сотрудником одного из предприятий военно-промышленного комплекса РФ и инициировал контакт с представителем ГУР Украины.
ТАСС/УФСБ России по ДНР