ФСБ задержала жителя Великого Новгорода за госизмену
Силовики задержали жителя Великого Новгорода по обвинению в государственной измене. Об этом сообщили в УФСБ по Новгородской области.
По версии следствия, мужчина являлся сотрудником одного из предприятий военно-промышленного комплекса РФ и инициировал контакт с представителем ГУР МО Украины. Выполняя данное ему задание, фигурант передал сведения о расположенных на территории региона войсковых частях. Кроме того, обвиняемый сообщил сотруднику украинской разведки данные о месте своей работы, а также о назначении и объёмах выпускаемой продукции.
На допросе задержанный утвердительно ответил на вопрос, сделал ли он это добровольно. В содеянном он раскаялся. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ "Госизмена".
Ранее стало известно, что ФСБ сорвала теракт Киева на российском авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов". Как рассказал военнослужащий, ему пообещали "щедрое вознаграждение" за взрыв на корабле.
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