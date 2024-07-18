ФСБ задержала жителя Великого Новгорода за госизмену

Силовики задержали жителя Великого Новгорода по обвинению в государственной измене. Об этом сообщили в УФСБ по Новгородской области.

По версии следствия, мужчина являлся сотрудником одного из предприятий военно-промышленного комплекса РФ и инициировал контакт с представителем ГУР МО Украины. Выполняя данное ему задание, фигурант передал сведения о расположенных на территории региона войсковых частях. Кроме того, обвиняемый сообщил сотруднику украинской разведки данные о месте своей работы, а также о назначении и объёмах выпускаемой продукции.