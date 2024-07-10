Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июля, 07:04

ФСБ сорвала теракт Киева на российском авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов"

Крейсер "Адмирал Кузнецов", Фото © Минобороны РФ

Крейсер "Адмирал Кузнецов", Фото © Минобороны РФ

ФСБ сорвала попытку украинской военной разведки совершить теракт на российском авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске. Детали сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"В марте 2024 года на гражданина России 2000 года рождения, проходящего военную службу на авианосце, посредством иностранных интернет-мессенджеров WhatsАpp и Telegram вышел сотрудник спецслужб Украины, представившийся "Олегом". В ходе телефонных разговоров он с применением психологического воздействия — от обещаний обеспечения выезда за границу по поддельным документам и выплаты крупного вознаграждения до угроз привлечения к уголовной ответственности за финансирование ВСУ по сфабрикованным основаниям — склонял военнослужащего к совершению теракта на военном корабле", – рассказали в ФСБ.

Офицер не попался на уловку и обратился в органы безопасности. В итоге под их полным контролем в рамках оперативной игры проводились дальнейшие мероприятия по документированию противоправной деятельности "Олега" и  разоблачению его агентуры и пособников киевского режима. Сам "Олег" при этом говорил, что "операцию" курирует лично руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) Кирилл Буданов.

Куратор отправил офицеру через транспортно-логистическую компанию компоненты для СВУ. Он обещал, что сразу после получения видеозаписи с подтверждением поджога на крейсере исполнитель будет эвакуирован в Финляндию, а в подготовленном в приграничье тайнике уже находятся изготовленные для него документы и деньги. Но после получения "доказательств", куратор удалил все аккаунты в мессенджерах и пропал.

Следственным отделением УФСБ по Северному флоту в отношении "Олега" и его пособников возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение преступления террористического характера), которая предусматривает до пожизненного лишения свободы. В ФСБ заявили, что все организаторы и соучастники преступлений, в том числе иностранные граждане, объявлены в розыск и будут привлечены к уголовной ответственности согласно российскому законодательству.

ФСБ предотвратила теракты против трёх высокопоставленных офицеров Минобороны РФ
ФСБ предотвратила теракты против трёх высокопоставленных офицеров Минобороны РФ

Ранее Life.ru писал, что ФСБ раскрыла планы задержанных в Севастополе украинских диверсантов. Злоумышленники собирались устроить теракт на военном аэродроме в посёлке Кача, а также заминировать машину офицера ВС РФ.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Украина
  • адмиралкузнецов
  • Происшествия
  • Мурманская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров