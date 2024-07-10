ФСБ сорвала теракт Киева на российском авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов"

ФСБ сорвала попытку украинской военной разведки совершить теракт на российском авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске. Детали сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"В марте 2024 года на гражданина России 2000 года рождения, проходящего военную службу на авианосце, посредством иностранных интернет-мессенджеров WhatsАpp и Telegram вышел сотрудник спецслужб Украины, представившийся "Олегом". В ходе телефонных разговоров он с применением психологического воздействия — от обещаний обеспечения выезда за границу по поддельным документам и выплаты крупного вознаграждения до угроз привлечения к уголовной ответственности за финансирование ВСУ по сфабрикованным основаниям — склонял военнослужащего к совершению теракта на военном корабле", – рассказали в ФСБ.

Офицер не попался на уловку и обратился в органы безопасности. В итоге под их полным контролем в рамках оперативной игры проводились дальнейшие мероприятия по документированию противоправной деятельности "Олега" и разоблачению его агентуры и пособников киевского режима. Сам "Олег" при этом говорил, что "операцию" курирует лично руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) Кирилл Буданов.

Куратор отправил офицеру через транспортно-логистическую компанию компоненты для СВУ. Он обещал, что сразу после получения видеозаписи с подтверждением поджога на крейсере исполнитель будет эвакуирован в Финляндию, а в подготовленном в приграничье тайнике уже находятся изготовленные для него документы и деньги. Но после получения "доказательств", куратор удалил все аккаунты в мессенджерах и пропал.

Следственным отделением УФСБ по Северному флоту в отношении "Олега" и его пособников возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение преступления террористического характера), которая предусматривает до пожизненного лишения свободы. В ФСБ заявили, что все организаторы и соучастники преступлений, в том числе иностранные граждане, объявлены в розыск и будут привлечены к уголовной ответственности согласно российскому законодательству.