ФСБ предотвратила теракты против трёх высокопоставленных офицеров Минобороны РФ

ФСБ задержала агента Главного управления разведки Украины, который готовил теракт против троих высокопоставленных военнослужащих Минобороны РФ. О предотвращении преступлении сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"Органами безопасности задержан гражданин России 1994 года рождения, который по заданию ГУР Минобороны Украины через курьерские службы организовал доставку трех взрывных устройств большой мощности, замаскированных в подарочную упаковку, по адресам проживания в Москве руководителей подразделений российского оборонного ведомства", — сообщили в центре.

Задержанный признался, что его завербовали в мае 2024 года для террористических актов на территории России за материальное вознаграждение. Ему было поручение привести в действие взрывные устройства после отчётов курьеров о доставке посылок офицерам. Главное следственное управление Следственного комитета СК по Москве завело уголовное дело о покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств в отношении задержанного.