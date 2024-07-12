Собирал и передавал сведения о ВС РФ: В Крыму задержали агента украинских спецслужб

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Крыму агента украинских спецслужб, передававшего Киеву сведения о ВС РФ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

"Гражданин Украины, 1982 года рождения, находясь на территории Украины, привлечён к конфиденциальному сотрудничеству ГУР МОУ (Главное управление разведки Минобороны. — Прим. Life.ru). По заданию куратора мужчина передавал информацию о местах постоянной дислокации подразделений Вооружённых сил РФ на территории Республики Крым и города Севастополя", — говорится в сообщении.