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12 июля, 07:34

Собирал и передавал сведения о ВС РФ: В Крыму задержали агента украинских спецслужб

ФСБ задержала в Крыму гражданина Украины, передававшего ГУР военные сведения

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Крыму агента украинских спецслужб, передававшего Киеву сведения о ВС РФ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

"Гражданин Украины, 1982 года рождения, находясь на территории Украины, привлечён к конфиденциальному сотрудничеству ГУР МОУ (Главное управление разведки Минобороны. — Прим. Life.ru). По заданию куратора мужчина передавал информацию о местах постоянной дислокации подразделений Вооружённых сил РФ на территории Республики Крым и города Севастополя", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж". Фигуранта дела заключили под стражу, ему грозит внушительный срок — вплоть до 20 лет лишения свободы.

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Ранее ФСБ предотвратила нападение на православный храм в Майкопе. Выходец одной из стран Азии собирался убить священнослужителей, охранников и поджечь здание. Ведомство публиковало видео допроса боевика. Настоятель Свято-Успенского кафедрального собора отец Георгий поблагодарил спецслужбы за предотвращённый теракт.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / SGr

Матвей Константинов
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