Число жертв терактов в Дагестане выросло до 22
Число погибших в результате атак боевиков в Дагестане 23 июня выросло до 22: скончался ещё один полицейский. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.
"К большому сожалению, в результате совершённых терактов погибли 22 человека: 21 непосредственно в ходе террористических атак и один сотрудник полиции скончался на другой день от тяжёлых ранений", — сказал глава региона на встрече с представителями институтов гражданского общества в Махачкале.
Как сообщал Life.ru, 23 июня в Дагестане группа террористов атаковала полицейских и устроила пожары в церквях и синагоге. МВД публиковало список героев, которые погибли, защищая мирных граждан от боевиков. При этом были ликвидированы пятеро боевиков, среди них двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана. Сам чиновник освобождён от должности и арестован, а братья террористов записали "покаянное" видео.