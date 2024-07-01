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Регион
1 июля, 12:27

Число жертв терактов в Дагестане выросло до 22

Число погибших в результате атак боевиков в Дагестане 23 июня выросло до 22: скончался ещё один полицейский. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

"К большому сожалению, в результате совершённых терактов погибли 22 человека: 21 непосредственно в ходе террористических атак и один сотрудник полиции скончался на другой день от тяжёлых ранений", — сказал глава региона на встрече с представителями институтов гражданского общества в Махачкале.

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Как сообщал Life.ru, 23 июня в Дагестане группа террористов атаковала полицейских и устроила пожары в церквях и синагоге. МВД публиковало список героев, которые погибли, защищая мирных граждан от боевиков. При этом были ликвидированы пятеро боевиков, среди них двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана. Сам чиновник освобождён от должности и арестован, а братья террористов записали "покаянное" видео.

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Александра Вишнякова
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