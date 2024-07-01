Число жертв терактов в Дагестане выросло до 22

Число погибших в результате атак боевиков в Дагестане 23 июня выросло до 22: скончался ещё один полицейский. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

"К большому сожалению, в результате совершённых терактов погибли 22 человека: 21 непосредственно в ходе террористических атак и один сотрудник полиции скончался на другой день от тяжёлых ранений", — сказал глава региона на встрече с представителями институтов гражданского общества в Махачкале.