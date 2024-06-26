Раздавали воду: Двух мальчиков из Дагестана представят к награде за помощь спецназу во время терактов
Мальчиков, которые раздавали воду силовикам в Дагестане, представят к награде
В Дагестане двух мальчиков десяти и восьми лет представят к награде. Во время терактов в Махачкале двоюродные братья ходили и раздавали бутылки с водой бойцам спецназа, сообщает SHOT.
Мальчики рассказали, как помогали спецназу в Дагестане. Видео © SHOT
Абдулбасир и Магомедшапи Нурмагомедовы играли на улице у дома, когда услышали выстрелы. Звуки стрельбы они приняли за хлопки петарды. Отец Абдулбасира завёл ребят домой и рассказал им, что на пост ДПС и на храм напали террористы, проводится контртеррористическая операция. Тогда мальчики решили, что им необходимо помочь бойцам спецназа, они уговорили папу поехать к месту событий и раздавать воду силовикам. Семья купила восемь ящиков бутилированной воды и отправилась на помощь.
Детей пропустили к спецназовцам, и они пошли раздавать воду. Сами ребята считают, что не совершили никакого героического поступка и так поступил бы каждый. Когда видео с ними разлетелось по Интернету, их посетили представители Народного фронта и вручили подарки за храбрый поступок. Кроме того, героизм детей отметил глава республики Сергей Меликов на заседании координационного совета.
Как писал Life.ru, 23 июня в Дагестане группа террористов атаковала полицейских и устроила пожары в церквях и синагоге. По последним данным, в результате нападений террористов погиб 21 человек: 16 правоохранителей и пятеро гражданских. МВД ранее опубликовало список полицейских, которые погибли, защищая мирных граждан от террористов. При этом были ликвидированы пятеро боевиков, среди них двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана. Сам чиновник отстранён от должности и арестован.