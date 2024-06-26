Раздавали воду: Двух мальчиков из Дагестана представят к награде за помощь спецназу во время терактов

В Дагестане двух мальчиков десяти и восьми лет представят к награде. Во время терактов в Махачкале двоюродные братья ходили и раздавали бутылки с водой бойцам спецназа, сообщает SHOT.

Мальчики рассказали, как помогали спецназу в Дагестане. Видео © SHOT

Абдулбасир и Магомедшапи Нурмагомедовы играли на улице у дома, когда услышали выстрелы. Звуки стрельбы они приняли за хлопки петарды. Отец Абдулбасира завёл ребят домой и рассказал им, что на пост ДПС и на храм напали террористы, проводится контртеррористическая операция. Тогда мальчики решили, что им необходимо помочь бойцам спецназа, они уговорили папу поехать к месту событий и раздавать воду силовикам. Семья купила восемь ящиков бутилированной воды и отправилась на помощь.