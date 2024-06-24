В Дагестане освободили от должности главу района, чьи сыновья устроили теракт
Главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова освободили от должности
Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров. Обложка © Администрация Сергокалинского района
Главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, чьи сыновья участвовали в произошедших накануне терактах в республике, отстранили от должности. Об этом в понедельник, 24 июня, заявил глава региона Сергей Меликов.
"Я считаю, что здесь ответственность должна быть полная. Что касается административных мер, он освобождён от должности, исключён из партии "Единая Россия", — отметил он в беседе с журналистами.
Меликов не стал комментировать степень вины Омарова в произошедшем, так как это дело следствия. При этом он подчеркнул: если участие Омарова будет доказано, то он понесёт полную ответственность. Также глава республики указал, что теракты в Дербенте и Махачкале были скоординированы по времени и целям.
Как сообщал Life.ru, 23 июня в Махачкале и Дербенте неизвестные атаковали синагоги, два православных храма и пост ДПС. Боевики открыли стрельбу прямо на улице, однако скрыться не смогли — были заблокированы полицией и ликвидированы. По последним сведениям, в результате нападений террористов погибло 20 человек, пострадало 46. При этом ликвидированы пятеро боевиков, среди них двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. МВД опубликовало список полицейских, которые погибли, защищая мирных граждан от террористов.