В Дагестане освободили от должности главу района, чьи сыновья устроили теракт

"Я считаю, что здесь ответственность должна быть полная. Что касается административных мер, он освобождён от должности, исключён из партии "Единая Россия", — отметил он в беседе с журналистами.

Меликов не стал комментировать степень вины Омарова в произошедшем, так как это дело следствия. При этом он подчеркнул: если участие Омарова будет доказано, то он понесёт полную ответственность. Также глава республики указал, что теракты в Дербенте и Махачкале были скоординированы по времени и целям.