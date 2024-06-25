Путин наградил орденами Мужества погибших при теракте в Дагестане полицейских
Российский лидер Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества 20 полицейских Дагестана, включая погибших при теракте, и убитого священника Николая Котельникова. Соответствующий указ появился на сайте Кремля вечером во вторник, 25 июня.
"За мужество и самоотверженность, проявленные ценой собственной жизни при спасении граждан от нападения террористов, наградить орденом Мужества Котельникова Николая Михайловича — протоиерея, настоятеля местной религиозной организации православного прихода "Церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы" Дербента Махачкалинской епархии РПЦ (Московский патриархат) — (посмертно)", — сказано в документе.
Кроме того, Путин посмертно наградил медалью "За отвагу" погибшего охранника Свято-Успенского собора Махачкалы Михаила Вавилина. Также президент РФ наградил медалями "За храбрость" сотрудников полиции Дагестана, участвовавших в задержании террористов.
Напомним, 23 июня в Дагестане группа террористов атаковала полицейских и устроила пожары в церквях и синагоге. По последним данным, в результате нападений террористов погиб 21 человек: 16 правоохранителей и пятеро гражданских. МВД ранее опубликовало список полицейских, которые погибли, защищая мирных граждан от террористов. При этом были ликвидированы пятеро боевиков, среди них двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана. Сам чиновник отстранён от должности и арестован. Life.ru также публиковал видео с моментом ликвидации террористов в Махачкале.
Life.ru