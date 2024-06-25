Путин наградил орденами Мужества погибших при теракте в Дагестане полицейских

Российский лидер Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества 20 полицейских Дагестана, включая погибших при теракте, и убитого священника Николая Котельникова. Соответствующий указ появился на сайте Кремля вечером во вторник, 25 июня.

"За мужество и самоотверженность, проявленные ценой собственной жизни при спасении граждан от нападения террористов, наградить орденом Мужества Котельникова Николая Михайловича — протоиерея, настоятеля местной религиозной организации православного прихода "Церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы" Дербента Махачкалинской епархии РПЦ (Московский патриархат) — (посмертно)", — сказано в документе.