"Я его напичкал!": Момент ликвидации террористов в Дагестане от первого лица попал на видео
Опубликовано видео с моментом ликвидации террористов в Махачкале от первого лица
В соцсетях появилось жёсткое видео с моментом ликвидации террористов в Дагестане. Ролик снят от первого лица во время контртеррористической операции в Махачкале. Оператор — вероятно, сотрудник спецназа — крайне эмоционально комментирует происходящее.
Момент ликвидации террористов в Дагестане. Видео © Telegram / Блог Дагестана / новости
Судя по кадрам, один из террористов был смертельно ранен, но всё равно пытался дотянуться до оружия. В результате перестрелки один из сотрудников спецназа был ранен.
"Стреляй, стреляй! Я его напичкал! Шевелится! Моргают они. Лежи! Посмотри, я добью его! Меня тоже ранило. Кто меня ранил?" — задаётся вопросом голос за кадром.
Как сообщал Life.ru, 23 июня в Дагестане группа террористов атаковала полицейских и устроила пожары в церкви и синагоге. По последним данным, в результате нападений террористов погибло 20 человек, пострадало 46. При этом ликвидированы пятеро боевиков, среди них двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана. МВД опубликовало список полицейских, которые погибли, защищая мирных граждан от террористов.
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