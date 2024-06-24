"Я его напичкал!": Момент ликвидации террористов в Дагестане от первого лица попал на видео

В соцсетях появилось жёсткое видео с моментом ликвидации террористов в Дагестане. Ролик снят от первого лица во время контртеррористической операции в Махачкале. Оператор — вероятно, сотрудник спецназа — крайне эмоционально комментирует происходящее.

Момент ликвидации террористов в Дагестане. Видео © Telegram / Блог Дагестана / новости

Судя по кадрам, один из террористов был смертельно ранен, но всё равно пытался дотянуться до оружия. В результате перестрелки один из сотрудников спецназа был ранен.