Школа отца Хабиба открестилась от бойца ММА из банды террористов, убивших 20 человек

Спортивная школа имени Абдулманапа Нурмагомедова, отца бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, выступила с заявлением после терактов в Дагестане. Как известно, один из ликвидированных в Дербенте боевиков был экс-боец ММА Гаджимурад Кагиров. Оказалось, что он проходил в школе тренировочный сбор.

"Хотим сказать, что участник вчерашних событий всего лишь проходил тренировочный сбор к предстоящему профессиональному бою и по просьбе одноклубников был допущен к тренировочным занятиям в нашей школе. Мира и добра всем", — говорится в сообщении спортивного учреждения.

В школе также осудили вчерашние теракты и подчеркнули, что за время своей работы тренерский штаб выпустил много спортсменов, которые достойно представляют Дагестан и всю нашу страну во всём мире.