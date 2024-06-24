Школа отца Хабиба открестилась от бойца ММА из банды террористов, убивших 20 человек
Школа отца Хабиба выступила с заявлением о связи с бойцом-террористом Кагировым
Спортивная школа имени Абдулманапа Нурмагомедова, отца бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, выступила с заявлением после терактов в Дагестане. Как известно, один из ликвидированных в Дербенте боевиков был экс-боец ММА Гаджимурад Кагиров. Оказалось, что он проходил в школе тренировочный сбор.
"Хотим сказать, что участник вчерашних событий всего лишь проходил тренировочный сбор к предстоящему профессиональному бою и по просьбе одноклубников был допущен к тренировочным занятиям в нашей школе. Мира и добра всем", — говорится в сообщении спортивного учреждения.
В школе также осудили вчерашние теракты и подчеркнули, что за время своей работы тренерский штаб выпустил много спортсменов, которые достойно представляют Дагестан и всю нашу страну во всём мире.
Ранее сообщалось, что после терактов в Дагестане проверят спортивные секции, в которых готовили бойцов ММА. Цель силовиков — выяснить, нет ли среди спортсменов радикалов, а также участников так называемых спящих ячеек. При этом вопрос закрытия секций и бойцовских залов на территории республики не стоит.
Напомним, 23 июня в Дагестане группа террористов атаковала полицейских и устроила пожары в церкви и синагоге. По последним данным, в результате нападений террористов погибло 20 человек, пострадало 46. При этом ликвидированы пятеро боевиков, среди них двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана. МВД опубликовало список полицейских, которые погибли, защищая мирных граждан от террористов.